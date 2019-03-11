شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد تشارترد" تتوقع نمو اقتصاد دولة الإمارات 3.5% هذا العام والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال، خوسيه فينالس، رئيس مجلس إدارة مجموعة ستاندرد تشارترد إن هناك توقعات بنمو اقتصاد دولة الإمارات 3.5% هذا العام، وهي توقعات تتماشى مع توقعات صندوق النقد.
وأضاف فينالس أنهم يهدفون إلى زيادة دخلهم في تلك الأسواق من 5 -7% خلال السنوات الثلاث المقبلة وخفض التكاليف بنسبة أقل من ذلك، بحسب صحيفة البيان.
وأكد أن الإمارات واحدة من 4 مناطق حدّدها البنك البريطاني كأسواق زاخرة بفرص النمو في 2019 إلى جانب الهند وكوريا وإندونيسيا.
وأشار إلى أن البنك يعتزم توسيع عملياته في صيرفة الشركات في أبوظبي هذا العام وتعزيز قنواته الرقمية لجهة صيرفة الأفراد في الدولة.
وأكد أن الإمارات تحمل فرصاً رائعة للنمو، فهي تقع في منتصف ممرات التجارة العالمية،
ونوه على أن لديهم الكثير من الأعمال في الإمارات التي تربط آسيا وأفريقيا.
ورجح صندوق النقد في وقت سابق أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 3.7% في عام 2019، متوقعا أن يواصل اقتصاد دبي النمو ليصل إلى نسبة 4.1% في 2019.
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