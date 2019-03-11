شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة خطة لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض اللقاء عددا من التحديات التي تواجه القطاع في مجال البنية التحتية وغياب المعلومات والاحصاءات وتداخل الإجراءات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى نقص الكوادر الوطنية المؤهلة، مؤكدا أهمية إيجاد برامج تمويلية لتحفيز منشآت القطاع .
وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة أن تقوم اللجنة ببلورة الأفكار والمقترحات التي طرحت أثناء الورشة وتلخيصها؛ تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لتوجيهها لفرق العمل التي تعمل على صياغة أنظمة ولوائح الهيئة.
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