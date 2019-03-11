الاقتصاد

مناقشة خطة لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات

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ناقش اللقاء الموسع للمستثمرين في قطاع المعارض والمؤتمرات الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المعارض والمؤتمرات أمس، الخطة الإستراتيجية التي أعدتها اللجنة لتطوير القطاع بمدينة الرياض باعتباره أحد الأنشطة الاقتصادية الهامة في مجال سياحة الأعمال بالمدينة التي تشهد تنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية وغيرها، إضافة إلى توافر المقومات الداعمة لنشاط القطاع بها.

واستعرض اللقاء عددا من التحديات التي تواجه القطاع في مجال البنية التحتية وغياب المعلومات والاحصاءات وتداخل الإجراءات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى نقص الكوادر الوطنية المؤهلة، مؤكدا أهمية إيجاد برامج تمويلية لتحفيز منشآت القطاع .

وأوصى المشاركون في اللقاء بضرورة أن تقوم اللجنة ببلورة الأفكار والمقترحات التي طرحت أثناء الورشة وتلخيصها؛ تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لتوجيهها لفرق العمل التي تعمل على صياغة أنظمة ولوائح الهيئة.


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