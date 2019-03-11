شكرا لقرائتكم خبر عن «تي جي آي فرايديز» تطلق قائمتها الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت سلسلة مطاعم «تي جي آي فرايديز» عن قائمة «باربكيو اللحوم المدخنة» الجديدة من أطباق الباربكيو الشهية ذات المذاق، الذي لا يقاوم. وتتوافر القائمة الجديدة لفترة محدودة في كل مطاعم فرايديز، لتتيح باقة متنوّعة وكميات وافرة من الخيارات المدّخنة على نار هادئة، إلى جانب تشكيلة مميّزة من مشروبات الفاكهة الطازجة.

وتدعو «تي جي آي فرايديز» الجميع لاختبار أصناف قائمة الطعام المبتكرة في أحد مطاعمها الـ 21 في مختلف أنحاء المملكة، والواقعة في «الحمراء - جدة» و«الأمير سلطان - جدة» و«العرب مول» و«الردسي مول» و«اليورومارشيه - الرياض» و«الحمراء - الرياض» و«العثيم مول - الرياض» و«الربيع - الرياض» و«الخبر» و«الدمام» و«الأحساء» و«المبرز» و«الجبيل الصناعية» و«حفر الباطن» و«المدينة» و«جيزان» و«تبوك» و«الخرج» و«القصيم» و«العثيم مول - حائل» و«ينبع الصناعية».