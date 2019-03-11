شكرا لقرائتكم خبر عن «تي جي آي فرايديز» تطلق قائمتها الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
وتدعو «تي جي آي فرايديز» الجميع لاختبار أصناف قائمة الطعام المبتكرة في أحد مطاعمها الـ 21 في مختلف أنحاء المملكة، والواقعة في «الحمراء - جدة» و«الأمير سلطان - جدة» و«العرب مول» و«الردسي مول» و«اليورومارشيه - الرياض» و«الحمراء - الرياض» و«العثيم مول - الرياض» و«الربيع - الرياض» و«الخبر» و«الدمام» و«الأحساء» و«المبرز» و«الجبيل الصناعية» و«حفر الباطن» و«المدينة» و«جيزان» و«تبوك» و«الخرج» و«القصيم» و«العثيم مول - حائل» و«ينبع الصناعية».
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