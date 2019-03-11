شكرا لقرائتكم خبر عن بنك البلاد يرعى فعاليات جامعة الملك فيصل بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
كما رعى البنك مؤخرا المؤتمر الدولي لأمراض الدم 2019 الذي استمر لمدة ثلاثة أيام بجامعة الملك فيصل ممثلة بكلية الطب بالتعاون مع مركز أمراض الدم والأنيميا المنجلية بجامعة بوسطن بأمريكا، وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من نخبة الأطباء والمهتمين بأمراض الدم على مستوى المملكة لتبادل الخبرات وإنتاج الدراسات بالإضافة إلى تقديم ورش العمل ومواكبة التطورات العالمية في التشخيص والعلاج، وتسلم درع التكريم فواز الشبيلي ممثلا عن البنك نظيرا لرعايته للمؤتمر. ويستهدف بنك البلاد مثل هذه المؤتمرات التي تتم فيها مناقشة وتطوير وتقديم الدراسات العلمية وورش العمل التي من شأنها دعم الجامعة في تخريج الأطباء بكفاءة عالية من جهة وتعزيز دور الأطباء السابقين والحرص على تقديم كل ما هو مساعد من أجل النجاح في تطور الكوادر الطبية داخل المملكة.
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