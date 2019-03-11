شكرا لقرائتكم خبر عن بنك البلاد يرعى فعاليات جامعة الملك فيصل بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

شارك بنك البلاد في حفل تدشين شركة وادي الأحساء بجامعة الملك فيصل بالأحساء برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وتسلم درع التكريم من سموه فهد الحنايا مدير قطاع شبكة الفروع ممثلا لبنك البلاد نظيرا لدعمه ومشاركته في هذا التدشين، وتأتي مشاركة بنك البلاد انطلاقا من إستراتيجيته التي تعكس حرصه على تقديم كافة الاهتمام والدعم لجميع الطلاب والطالبات الذين يعدون جيل المستقبل القادم بل أحد أهم ثرواته الذين سيحملون على عاتقهم مسؤولية هذا المجتمع وسيعملون على تنميته والارتقاء به وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز دور الشباب والشابات لدفع عجلة التنمية والمشاركة في تحويل الاقتصاد من مصدر واحد للدخل إلى اقتصاد يعتمد على العقول ذات المهارة العالية والطاقات البشرية المبدعة والمنتجة.

كما رعى البنك مؤخرا المؤتمر الدولي لأمراض الدم 2019 الذي استمر لمدة ثلاثة أيام بجامعة الملك فيصل ممثلة بكلية الطب بالتعاون مع مركز أمراض الدم والأنيميا المنجلية بجامعة بوسطن بأمريكا، وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من نخبة الأطباء والمهتمين بأمراض الدم على مستوى المملكة لتبادل الخبرات وإنتاج الدراسات بالإضافة إلى تقديم ورش العمل ومواكبة التطورات العالمية في التشخيص والعلاج، وتسلم درع التكريم فواز الشبيلي ممثلا عن البنك نظيرا لرعايته للمؤتمر. ويستهدف بنك البلاد مثل هذه المؤتمرات التي تتم فيها مناقشة وتطوير وتقديم الدراسات العلمية وورش العمل التي من شأنها دعم الجامعة في تخريج الأطباء بكفاءة عالية من جهة وتعزيز دور الأطباء السابقين والحرص على تقديم كل ما هو مساعد من أجل النجاح في تطور الكوادر الطبية داخل المملكة.