شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح يزور الشركة المتقدمة للبتروكيماويات والان نبدء بالتفاصيل

قام وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد بن عبدالعزيز الفالح بزيارة تفقدية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات يرافقه نائب وزير الطاقة م. عبدالعزيز العبدالكريم ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. عبدالله بن إبراهيم السعدان وعدد من المسؤولين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع وعدد من رؤساء الشركات بالجبيل. وكان في استقباله لدى وصوله لمقر الشركة المتقدمة الرئيس التنفيذي م. عبدالله بن مقبل القرعاوي وأعضاء الإدارة التنفيذية، ومديرو الإدارات وعدد من الموظفين.

واستمع وزير الطاقة والوفد المرافق له إلى شرح مفصل عن الشركة المتقدمة وأعمالها والإنجازات، التي تحققت في الفترة الماضية، والتقى معاليه خلال زيارته بموظفي قسم التشغيل في غرفة التحكم المركزية الخاصة بمصانع الشركة، وأشاد الفالح بجهودهم كموظفين سعوديين يديرون عمليات تشغيل المصانع السعودية، وأنهم مصدر فخر للوطن.

وأشاد الوزير الفالح بالمتقدمة كنموذج متقدم في الإدارة والإنتاجية، التي استطاعت خلال مدة وجيزة تحقيق عدد من الإنجازات على مستوى كفاءة التشغيل والإنتاجية والجودة.

وقدم م. خالد الفالح شكره وتقديره لإدارة الشركة والموظفين على هذه الجهود.

بدوره قدم الرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة م. عبدالله القرعاوي باسمه وباسم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي الشركة المتقدمة شكره وتقديره لوزير الطاقة والثروة المعدنية الفالح على زيارته الكريمة للشركة المتقدمة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوس جميع موظفي الشركة، التي ستكون بإذن الله محفزا لبذل جهود أكبر في سبيل خدمة اقتصاد الوطن وتحقيق إنجازات أكبر على مستوى كفاءة التشغيل والسلامة والجودة.