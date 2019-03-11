شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: أسعار المساكن قيد الإنشاء بين 250 و 750 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن مشاريع الإسكان التي بدأ تنفيذها في مختلف مناطق المملكة تؤكد الحرص على توفير خيارات سكنية ذات جودة وسعر مناسب، تلبي احتياج المواطنين المسجلين في قائمة وزارة الإسكان، إذ تتراوح أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة للوحدات السكنية قيد الإنشاء من 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال.

جاء ذلك لدى تفقده عددا من مشاريع برنامج «سكني» للوحدات السكنية «تحت الإنشاء» بالشراكة مع المطورين العقاريين في جدة، وقف خلالها على سير العمل واطلع على تفاصيل المشاريع ونسبة الإنجاز فيها.

» التسليم في المواعيد

وشدد الحقيل على أهمية عمل المطورين والمقاولين على تسليم هذه المشاريع، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمواطنين المستفيدين خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار توفير السكن الملائم للمواطنين، ورفع نسبة تملكهم إلى 60% بحلول عام 2020، وإلى 70% بحلول عام 2030 ضمن أهداف برنامج الإسكان.

» مشاريع جدة

شملت الجولة زيارة مشروع «تلال الغروب» في جنوب مدينة جدة على مساحة إجمالية بلغت 75383 م2، ويوفر 6512 وحدة سكنية من نوع شقة بأسعار تبدأ من 262 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 875 ريالا شهريًا، ومشروع «أعالي جدة» جنوبي جدة، على مساحة تتجاوز 880 ألف متر مربع، ويوفر ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية من نوع شقة، بأسعار تبدأ من 243 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 810 ريالات شهريًا..

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كما شملت أيضا مشروع «ربى جدة» بجنوب جدة، ويوفر أكثر من 1300 وحدة سكنية من نوع شقة، بأسعار تبدأ من 294 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 981 ريالا شهريًا.

وتفقد وزير الإسكان مشاريع في شمال مدينة جدة، شملت «فينان» الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا وبدأت الشركة المنفذة في استقبال طلبات حجز المستفيدين، كما زار الخيمة التسويقية واطلع على التجهيزات المخصصة للمشروع الواقع شمال مدينة جدة بجوار مدينة الملك عبدالله الرياضية وعلى مقربة من طريق المدينة المنورة، بمساحة تتجاوز 171 ألف متر مربع، حيث سيتم من خلاله توفير 1407 وحدات سكنية من نوع شقة، وبأسعار تبدأ من 320 ألف ريال، وبأقساط شهرية مدعومة الأرباح تبدأ من 1069 ريالا.

ومشروع «الجوهرة ريزيدينس» شمال محافظة جدة، على مساحة تتجاوز 98 ألف متر مربع، ويوفر المشروع 990 وحدة سكنية من نوع شقة، ويعرض المشروع نموذجين لتصاميم الوحدات السكنية التي يقدمها وتبدأ أسعارها من 488 ألف ريال.

وتشهد جدة طرح وتنفيذ نحو 7 مشاريع سكنية مختلفة لتلبية احتياج المواطنين، توفر نحو 43.366 وحدة سكنية، على مساحة إجمالية تتجاوز 3.5 مليون متر مربع.

من جانبهم ذكر عدد من العقاريين أن البيع على الخارطة أصبح أفضل طريقة لتملك السكن عن طريق برنامج الإسكان ويحقق للمواطن التأكد من سلامة مواد البناء وجودتها وكذلك نوعية توزيع الغرف للوحدات السكنية خاصة أن البيع على الخارطة يتم للوحدات السكنية التي ما زالت تحت الإنشاء. وقال المطور العقاري حسين البركاتي إن برنامج البيع على الخارطة يعتبر من أفضل البرامج التي يثق فيها المواطن لتمكنه من معرفة جودة مواد البناء في الوحدات السكنية، كذلك تمكنه من تصميم وتوزيع الغرف في الوحدة التي يتم التوقيع عليها، وأشار إلى أن برامج وزارة الإسكان والعقار في السعودية بدأت تشهد حركة ونشاطا بعد التسهيلات التي تم تقديمها لتملك العسكريين وحدات سكنية وكذلك لمن هم في سن الخمسين وما فوق. مشيرا إلى أن الحركة والنشاط العقاري الذي يشهده سوق العقار يعتبر جيدا بعد الركود الذي مر به السوق.

وقال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري إن البيع على الخارطة للوحدات السكنية التي ما زالت تحت الإنشاء يعتبر خطوة جيدة في حال السماح للمشتري بالتأكد من سلامة المواد والسماح لمكاتب هندسية موثوق فيها بالإشراف على المشاريع الإسكانية ومتابعة وزارة الإسكان لأن غالبية الوحدات السكنية الجاهزة كان يتخوف منها المجتمع بعد أن اكتشف أن العديد من الوحدات السكنية والشقق التي كانت تباع عن طريق التملك مواد البناء فيها غير سليمة.