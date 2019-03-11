شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تبدأ تطوير الكوادر الوطنية في تعدين اليورانيوم والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة برنامج تطوير الكوادر الوطنية المنضوي تحت مظلة مشروع تعدين اليورانيوم بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، وشركة تعدين اليورانيوم الأردنية، الذي سوف يستمر لمدة عام واحد.

» 13 مختصا

وتم إيفاد أول دفعة متدربين سعوديين للأردن مكونة من 13 مختصا بهدف نقل التقنية وتدريب الكوادر الوطنية في مجال استكشاف خامات اليورانيوم، وإنتاج أكسيد اليورانيوم «الكعكة الصفراء» وعمل دراسة الجدوى الاقتصادية القابلة للتمويل.

وتم خلال الأسبوع الأول من تواجد المختصين الاجتماع مع السفارة السعودية والملحقية الثقافية السعودية بالأردن وشرح أهداف ومكونات البرنامج التدريبي.

» الاستفادة من المهارات

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وأشار رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، د. خالد السلطان إلى أهمية تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين لما له من أثر إيجابي وفعال في تمكين وتطوير مهارات الكوادر البشرية الوطنية العاملة في هذه المجالات وتوطين المعرفة وتعزيز التقدم والازدهار الاقتصادي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: تعمل المدينة حاليا بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على المرحلة الأولى لمشروع استكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم بالمملكة، الذي يتطلب عددا كافيا من الكفاءات الوطنية المؤهلة في هذا المجال، حيث سيُمَكن البرنامج التدريبي من إكساب المختصين المهارات الفنية اللازمة للعمل في المشروع السعودي.

» مشروع تعدين اليورانيوم

ويعتبر مشروع تعدين اليورانيوم أحد مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، الذي سوف يعزز زيادة المحتوى المحلي في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية في تقنيات الطاقة الذرية واستثمارها تجاريا، حيث تهدف مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى المساهمة في تنويع مزيج الطاقة الوطني لتوفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة، التي تنص عليها رؤية المملكة الطموحة 2030.