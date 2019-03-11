«ائتمان الصادرات» و«رأس الخيمة» يدعمان توسع «الصغيرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات» مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني لمساعدة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال عدد من الخدمات المالية.

وقّع المذكرة ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات وبيتر انجلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني بحضور مسؤولين كبار من المؤسستين.

بموجب المذكرة ستتمكن الشركات الإماراتية من الوصول إلى مجموعة من الخدمات والحلول المالية مثل تأمين الائتمان التجاري (التقليدي والمرابحة)، وحلول إدارة مخاطر الائتمان، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الصادرات، وتمويل الشركات، وتأكيد خطابات الاعتماد.

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وتتماشى المذكرة مع توجه الدولة نحو تعزيز القطاعات غير النفطية وبالتالي تحقيق نمو أكثر تنوعاً واستدامة لاقتصاد دولة الإمارات.. كما ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى معلومات حديثة حول الأسواق ومن سلسلة ورش العمل التي ستقدم المشورة لأصحاب الأعمال بشأن أهمية حلول حماية التجارة عند التوسع في أسواق جديدة.

وأكد ماسيمو فالسيوني أن توقيع مذكرة التفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني يعد خطوة مهمة في اتجاه دعم استراتيجية التنويع غير النفطي في دولة الإمارات بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والذي يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.. كما ستساعد مذكرة التفاهم على توسيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم آخر المعلومات عن السوق وتسهيل الوصول إلى الحلول المالية وتشجيع الشركات المحلية على المساهمة في التنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات والوصول إلى أسواق ومناطق جغرافية جديدة.

من جهته أكد بيتر إنجلاند أهمية توقيع المذكرة مع «الاتحاد لائتمان الصادرات» لتزويد أصحاب الأعمال بمجموعة من الأدوات اللازمة التي يحتاجون اليها لتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة وتنمية أعمالهم. (وام)