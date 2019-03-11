«دبي للسياحة» ترسّخ مفهوم الاستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكّدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» أهمية رفع مستوى وعي شركائها في القطاع بالحفاظ على البيئة، وأنّ تبني ممارسات فعّالة في إدارة الموارد سيساهم في تمكّن المنشآت الفندقية من تحقيق توفير كبير سنوياً وخفض تكلفة العمليات التشغيلية لها، وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه عملية «إعادة التأهيل» تشكّل ركناً أساسياً في السياحة، وتمثّل دليلاً ملموساً على التزام «دبي للسياحة» الدائم تجاه شركائها وتوثيق تعاونها معهم في إطار مبادرة «دبي للسياحة المستدامة» التي جاءت انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة مستدامة عالمياً، كما أنها تؤكد على أهمية التعاون المشترك بين المطوّرين وشركات خدمات الطاقة لتقليل انبعاثات الكربون 16% بحلول عام 2021».

وتهدف عملية إعادة تأهيل المباني إلى تحديث الأنظمة والتقنيات القائمة وتحويلها إلى أنظمة ذكية ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة، ما يساهم في تحسين عمليات التشغيل وخفض التكاليف السنوية. وتتم برامج إعادة تأهيل المباني بعد سلسلة من الإجراءات والتدقيقات التقنية والمالية للأساليب المتبعة حالياً، ما يتيح لمالكي المباني ومشغليها تحديد أفضل ممارسات الاستدامة.