النعيمي يتفقد مشروع مجمع جراند مول عجمان المجمع يضم:

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس «مشروع مجمع جراند مول» الذي بلغت تكلفته الإجمالية 800 مليون درهم ويضم 409 شقق و163 مكتباً تجارياً و90 محلاً ومستشفى ومجموعة مطاعم وعدداً من دور السينما.

ورافق سموه - خلال الجولة التفقدية للمجمع - الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار» وغالب جابر المدير التنفيذي للمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة وطارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

وتجول سموه ومرافقوه في أرجاء مجمع جراند مول - أحد المشاريع المملوكة لمؤسسة «عقار» - اطلع خلالها على سير العمل والعمليات وتسليم المشاريع وتسهيل مراجعة المتعاملين الراغبين بشراء أو تأجير الشقق أو التملك.

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واستمع سموه من الشيخ راشد بن حميد النعيمي والقائمين على مشروع المجمع إلى شرح واف حول أهدافه الاستثمارية والخطط التسويقية المستقبلية له حيث يحتوي على مستشفي برايم ميديكال سنتر ويضم 100 سرير ومركز خدمات طوارئ متطور ومركز بريمير التشخيصي ومجموع صيدليات، إضافة إلى 90 محلاً تجارياً وتسع قاعات سينما.

كما يضم المشروع برجاً للمكاتب التجارية وآخر سكنياً يضم أكثر من 409 شقق وستة طوابق مواقف سيارات ومركز ويست زون للتسوق ومجموعة مطاعم عالمية ويتميز بموقعه وسط مدينة عجمان على شارع الشيخ خليفة بن زايد.

وقال الشيخ راشد بن حميد إن المشروع يمثل معلماً بارزاً في تاريخ إنجازات إمارة عجمان ومؤسسة عقارات «عقار» كما يشكل خطوة نوعية لما يحتوي عليه من متاجر ومراكز صحية وشقق سكنية ومواقف وغير ذلك من الخدمات التي ستسهل من وصول المتسوقين للمجمع بكل سهولة ويسر. وأضاف أن إقامة المجمع استغرق وقتاً من الزمن والعمل بجهود حثيثة جسدت هذا الحلم على أرض الواقع.. معرباً عن ثقته بأن هذا المجمع الجديد سيصبح وجهة التسوق المفضلة في إمارة عجمان لكل من يسعى للحصول على القيمة المتميزة والاستثنائية ضمن بيئة تسوق مريحة.. لافتاً إلى أنه تم تصميمه بواجهات زجاجية كي تسمح لإشعاعات الضوء بالانتشار في جميع أنحائه. (وام)