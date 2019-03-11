شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تأصيل» 20 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا مجلس إدارة الشركة العربية لأصول الدواجن، وإنتاجها بالشارقة (تأصيل) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء 20 الجاري بمقر الشركة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وسيجري سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عام 2018 والمصادقة عليه، ومناقشة الميزانية العمومية، وبيان الأرباح والخسائر والنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وغيرها من البنود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمومية «تأصيل» 20 الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.