شكرا لقرائتكم خبر عن «أوفيد» يدعم طاقة أرمينيا ب 25 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون دولار، لمساعدة جمهورية أرمينيا على زيادة وتنويع مصادر توليد الطاقة، والمساهمة في تعزيز كفاءة القطاع عن طريق تمويل إنشاء محطة لتوليد الطاقة تعمل بالغاز والطاقة الشمسية. وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام «أوفيد»، في بيان صدر عن مقر الصندوق في العاصمة فيينا: إن «أوفيد» يوفر القروض للمشاريع ذات الأهداف الإنمائية المهمة. مُرحباً بالعمل مع شركائهم لدعم استراتيجية حكومة أرمينيا لقطاع الطاقة. (وام)

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