شكرا لقرائتكم خبر عن البيانات مخرج «وول ستريت» من التشاؤم المطبق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

انتقلت البيانات الاقتصادية إلى رأس قائمة أولويات قوى السوق في «وول ستريت»، بعد تقرير الوظائف الضعيف جداً لشهر فبراير/شباط، الذي أعاد حسابات المستثمرين حول احتمالات الركود المتزايدة في الاقتصاد العالمي التي ينذر بها كثير من المراقبين.

تكتسب ثلاثة تقارير مؤجلة بسبب الإغلاق الحكومي في يناير، وهي: تقرير مبيعات التجزئة وتقرير السلع المعمرة وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير/‏شباط، أهمية خاصة في ظل المستجدات الأخيرة وتباين مؤشرات الأداء الاقتصادي التي كشفت عنها البيانات مؤخراً.

وبالرغم من أن المراقبين يعزون ضعف تقرير الوظائف الذي كشف عن 20 ألف وظيفة فقط إلى عوامل طارئة منها: أحوال الطقس والإغلاق الحكومي وعوامل إحصائية استثنائية، إلا أن قوى السوق تعيش حالة من الهلع وسط بيئة اقتصادية عالمية غير مطمئنة. وسوف يستمر تركز المستثمرين على البيانات هذا الأسبوع بحثاً عمّا يثبت واحدة من حقيقتين الأولى أن تقرير الوظائف كاذب في دلالاته، والثانية أن الاقتصاد يعاني خللاً متعدد الوجوه، وهو ما تبرهن عنه بيانات هذا الأسبوع وما بعده.

وقال إيد كيون، المحلل المختص بأسواق الأسهم لدى شركة «كيو إم إيه»: لو تأملنا الأشهر القليلة الماضية بدءاً من ديسمبر 2018 الذي جاءت مبيعات التجزئة فيه مخيبة للآمال، نجد أننا في وضع مربك وبحاجة إلى مزيد من البيانات الإيجابية لتأكيد سلامة الاقتصاد.

ولا شك في أن مفاوضات التجارة، ستكون العامل الآخر الذي يحظى بمتابعة قوى السوق في وول ستريت وإن كانت مسألة تباطؤ الاقتصاد العالمي هي الأهم. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فستكون كارثة.

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وقد أعرب الجانبان عن رغبة قوية بالتوصل إلى اتفاق، لكن ترامب الذي أجل جولة ثانية من التعرفة الجمركية بناء على تقدم تم تحقيقه في المفاوضات، أصر على اتفاق على هواه وبشروطه، ما زاد من خيبة أمل الأسواق.

ويعتقد المحللون، أن الإغلاق الحكومي، تسبب بغياب بعض التقارير وفي ضعف بعضها الآخر، لكن ضعف المعطيات عموماً خلال الربع الأول عزز الحاجة إلى بيانات قوية تقلب الصورة أو تعدلها إيجابياً.

ويتلقى السوق اليوم الاثنين، تقرير مبيعات التجزئة لشهر يناير/‏كانون الثاني التي تراجعت بنسبة 1.2% في ديسمبر/‏كانون الأول، وسط توقعات بنمو بنسبة 0.7% باستثناء السيارات والبنزين.

ويعتقد المحللون، أن هبوط مبيعات ديسمبر، عقد عملية حساب الناتج الإجمالي المحلي للربع الأول، الذي من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 2%، بينما ينمو الاقتصاد بنسبة 2% خلال الفصل الثاني صعوداً من 1.7% متوقعة خلال الفصل الأول.

ويصدر غداً الثلاثاء، تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعتبره مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أحد أهم مرتكزات سياسته الخاصة بأسعار الفائدة، ومن هنا، فإن أي ارتفاع مفاجئ في المؤشر، ستكون له آثار مهمة. وتحوم توقعات المحللين حول ارتفاع بنسبة 0.3% ليحتفظ بمعدل سنوي حول 2.2%.

ويتلقى السوق تقرير السلع المعمرة الأربعاء؛ حيث يتابع المستثمرون ما حدث على صعيد إنفاق الشركات التي تراجعت مشترياتها في الفصل الأول بعد صعود استثنائي في الفصل الأخير من عام 2018. وعلى صعيد المجلس، يشهد الوضع هدوءاً تاماً قبل انعقاد دورته العادية يومي 19 و20 مارس الجاري، إلا أن رئيسه جيرمي باول، سيطل عبر برنامج «60 دقيقة» التلفزيوني في مقابلة خاصة.