4 خطوات تحقق النجاح في الاستثمار بالقوى العاملة

سلّطت أمس «إنفور»، الضوء على التحدّيات التي توجهها المؤسسات والمتعلقة بتخطيط وتنظيم القوى العاملة، لاسيما قضايا نقص الموظفين المهرة والحاجة إلى رفع مستويات التنوع والشمول المتعلقة بطاقم الموظفين لديها.

تُدرك المؤسسات اليوم قيمة العلاقات الشخصية ودورها الكبير في ميادين العمل، لكن مع ذلك لا تحصل القوى العاملة دائماً على الميزانيات التي تحتاجها. بالطبع تُعد المعدات واللوازم والأدوات اللوجستية مهمة للغاية لتنفيذ إجراءات العمل اليومية، لكن الموظفين يشكلون العنصر الأساسي في إنجاح أنظمة العمل أو فشلها.

1. التفكير بطرق خلاّقة عند التوظيف

يمكن لتوظيف القوى العاملة الماهرة أن يشكل تحدياً كبيراً. فقد يحتاج مديرو التوظيف للنظر إلى أبعد من الطرق والتكتيكات التقليدية بهدف تحديد وتوظيف العمالة ذات الإمكانات العالية. ويمكن أن يتم تنفيذ المهام من خلال التعهيد الخارجي لطرف ثالث أو قد يُطلب من الموظفين العمل بعقود مؤقتة.

2. مواءمة الخطط الخاصة بالقوى العاملة على المدى القريب والبعيد

بعض القضايا تتطلب اللجوء إلى حلول التخلص من فجوات القوى العاملة، بينما تتطلب قضايا أخرى حلولاً مستدامة وأكثر تعقيداً. وتكمن القدرة على التمييز بين أنواع الحلول هذه في الاستفادة من الأفكار الاستراتيجية والبيانات المجمعة والتحليلات التنبؤية. وتساعد أدوات تخطيط القوى العاملة الحديثة، المدمجة في أدوات التحليل الذكي للأعمال، خبراء الموارد البشرية في صياغة الحلول التي تلبي الأهداف المطلوبة مع البقاء ضمن المعايير اللوجستية المتبعة.

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3. الدقة في عملية تخطيط حجم القوى العاملة

القدرات التي تتمتع بها التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى ذكاء الأعمال والتحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي AI، تلعب جميعها دوراً مهماً في وضع التوقعات الخاصة بالاحتياجات المستقبلية. كما سيتمكن متخصصو الموارد البشرية المتمرسون في مجال التكنولوجيا من تطوير نظرة دقيقة حول متطلبات القدرة على العمل وتجاوز مسألة التكهن على نحو عام حول المهارات المستحدثة. فضلاً عن أن أدوات استقصاء المعلومات ستساعد المديرين على معالجة القضايا المعقدة.

4. نشر تكنولوجيا حديثة تُعنى بتخطيط القوى العاملة وتحليلات البيانات

تحاول العديد من المؤسسات تمديد فترات استخدامها للتكنولوجيات القديمة التي عفا عليها الزمن، بالإضافة إلى تجميع ما تملك من حلول متفرقة في محاولة منها لتأجيل أي استثمارات في التكنولوجيا الحديثة. فالحلول التكنولوجية القديمة المستخدمة تحد من قدرات متخصصي القوى العاملة في التعامل مع جداول البيانات والإسقاطات والتوقعات التي يمكن أن تكون غير دقيقة.

حل المشكلات بطرق إبداعية

من خلال حل المشكلات بطرق إبداعية يمكن معالجة بعض قضايا التخطيط للقوى العاملة، حيث توضح شركة «ديلويت» من خلال تقريرها كيف سيتم ملء الفرص الوظيفية ذات الطلب المرتفع، إذ أشار 37% من المشاركين في التقرير إلى تحولهم لمقاولين خارجيين، ويتوقع 33% منهم زيادة في أعداد الموظفين المستقلين الذين يعملون لحسابهم الخاص، بينما يتوقع 28% من المشاركين نمواً أكبر في أعداد العمالة المستقلة أو العاملين بمشاريع محددة.