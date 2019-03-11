انخفاض الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية في الربع الثالث

انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتج للصناعات التحويلية في الربع الثالث من العام 2018 إلى 93.97 نقطة، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، والذي بلغت فيه 94.11 نقطة، بحسب بيانات «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

ووفقاً للبيانات، تعد معدات النقل الأكثر انخفاضاً في الفترة المذكورة إلى 14.34 نقطة، مقارنة بالربع الثاني 2018 عند 33.55 نقطة، والمنتجات الغذائية إلى 93.60 مقارنة ب 93.93، والمشروبات 104.97 مقارنة ب 105.59 نقطة، والمنتجات الجلدية وذات الصلة عند 92.48 مقارنة ب 92.64 نقطة، ومنتجات الأخشاب والفلين باستثناء الأثاث وأصناف القش إلى 92.84 مقارنة ب 93.01 نقطة، ومصنوعات الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة إلى 93.93 مقارنة ب 94.86 نقطة، ومنتجات المطاط واللدائن إلى 92.20 مقارنة ب92.47 نقطة، والمعادن اللافلزية الأخرى إلى 100.43 نقطة مقارنة ب 101.01 نقطة، والفلزات القاعدية إلى 97.90 نقطة مقارنة ب 104.95 نقطة، والمعدات الكهربائية إلى 94.03 نقطة مقارنة ب 98.82 نقطة، وصنع الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر إلى 105.93 نقطة مقارنة ب 106.73 نقطة، والصناعات التحويلية إلى 111.47 مقارنة ب 112.72 نقطة، وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات إلى 96 نقطة، مقارنة ب 96.15 نقطة.

في حين، ارتفعت منتجات التبغ إلى 101.64 نقطة مقارنة ب 101.40 نقطة في الربع الثاني 2018، وصناعات المنسوجات إلى 96.64 نقطة مقارنة ب 96.10 نقطة، والملبوسات إلى 89.03 نقطة مقارنة ب 87.51 نقطة، وصنع الورق ومنتجاته إلى 101.46 نقطة، مقارنة ب 97.34 نقطة، ومنتجات الفحم والكوك والمنتجات النفطية المكررة إلى 93.75 نقطة مقارنة ب 90.34 نقطة، والمواد الكيميائية ومنتجاتها إلى 81.78 نقطة، مقارنة ب 79.58 نقطة، ومنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات إلى 107.78 نقطة، مقارنة ب 106.69 نقطة، وصنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية إلى 99.17 نقطة مقارنة ب 98.68 نقطة، وصنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة إلى 105.81 مقارنة ب 105.58 نقطة، وصنع الأثاث إلى 101.81 نقطة مقارنة ب 101.41 نقطة، فيما حافظت المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية على نفس مستوياتها.