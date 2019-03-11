«الفطيم هوندا» تطلق سيارة «إتش آر في»

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أعلنت «الفطيم هوندا»، الموزع الحصري لمنتجات علامة «هوندا» من المركبات والدراجات والمحركات البحرية ومنتجات الطاقة في دولة الإمارات، عن إطلاقها لسيارة «إتش آر في» HR-V الجديدة كلياً في الدولة.

وتعد «إتش آر في» سيارة رباعية الدفع صغيرة الحجم من «هوندا» ذات خمسة مقاعد، وتشكل إضافة لسيارات «هوندا» مع شكلها الرياضي الجميل حيث تم تصميمها لتناسب أسلوب الحياة العصري. وتأتي سيارة «HR-V»بثلاث درجات - هي «دي إكس» DX و«إل إكس» LX و«إي إكس» EX وهي متوفرة في جميع صالات عرض «الفطيم هوندا».

وقال إريك بينافينتي، المدير الإداري للمشاريع التجارية في شركة «الفطيم هوندا»: «تشكل إضافة «إتش آر في» إلى مجموعة سيارات «هوندا» استكمالاً لسيارات «هوندا» رباعية الدفع في الإمارات، الفئة التي تشهد أكبر نمو في قطاع السيارات عالمياً ومحلياً. وتجمع هذه السيارة أحدث تصميم من «هوندا».