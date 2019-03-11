120 دولة تناقش في أبوظبي الابتكار في قطاع الطرق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستضيف العاصمة أبوظبي في أكتوبر المقبل، المؤتمر الدولي للطرق 2019، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يركز على تطوير البنى التحتية للنقل والمواصلات.

ويجمع المؤتمر هذا العام 40 وزيراً ويُتوقع أن يستقطب أكثر من 5 آلاف مندوب من 120 دولة، وعدداً كبيراً من الخبراء العالميين، وصناع القرار.

ويأتي اختيار العاصمة أبوظبي، لاستضافة المؤتمر، بدعم من تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن دولة الإمارات، بصفتها الدولة التي تملك أفضل الطرق في العالم منذ العام 2015 حتى العام 2018، والذي يشهد على الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة الإماراتية في سبيل بناء إرث غني من الطرق عالية الجودة والمستدامة. وأكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إن ما تتمتع به الإمارات من الأمن والأمان وسلامة الطرق يجعلها محور اهتمام المختصين في هندسة وتشييد الطرق على مستوى العالم، منوهاً بأن فوز دولة الإمارات بهذه الاستضافة يزيد من إصرارنا على الريادة في مجالات تطوير البنية التحتية.