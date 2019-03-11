شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الشارقة يستعرض أهم خدماته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت هيئة مطار الشارقة مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2019. وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة: «شكل معرض بورصة برلين للسياحة والسفر منصة مثالية لاطلاع المسؤولين في شركات السياحة والسفر والطيران المشاركة بالمعرض على أحدث الخدمات والمميزات التي يقدمها المطار للمسافرين ولشركات الطيران.

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