«عجمان للتوفيق التجاري» يبحث التعاون مع «شباب مركز الشارقة للتحكيم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

استقبل مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من مجلس شباب مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي لتعزيز سبل التعاون المشترك ومناقشة آليات تعزيز دور التحكيم في دعم الاقتصاد والتعاون في إعداد جيل وطني من المحكمين المعتمدين.

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حضر اللقاء المشترك في مقر «غرفة عجمان» أحمد خليفة المويجعي أمين عام مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري وعائشة النعيمي وهندي المطروشي رئيس قسم إدارة الخدمات القانونية بغرفة عجمان. وترأس الوفد حمده البلوشي - مدير القضايا بالمركز ورئيس مجلس شباب مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ومريم بن هده - مدير تطوير الأعمال والمنسق العام وعدد من أعضاء مجلس شباب مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

وفي بداية اللقاء رحب أحمد المويجعي بالحضور وأكد أهمية اللقاء المشترك لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والتعرف الى مجلس شباب مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، موضحاً أهمية تعزيز ثقافة التحكيم ودورها في إعداد جيل من المحكمين المعتمدين من خلال البرامج التدريبية والندوات والمحاضرات والمؤتمرات القانونية المتخصصة في مجال التحكيم التجاري.

وأكد أن مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري حريص على تعزيز تعاونه مع مراكز التحكيم والجهات المتخصصة محلياً ودولياً، الأمر الذي ينعكس على دور التحكيم في تسوية المنازعات بسرعة وسرية وحيادية وتكلفة أقل تضمن حقوق كافة الأطراف.