121 مشروعاً أمريكياً في دبي باستثمارات 14.3 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف «مرصد دبي للاستثمار» الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار عن وصول حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة إلى دبي في العام الماضي إلى 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار)، بإجمالي عدد مشروعات يصل إلى 121 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر للولايات المتحدة، ما يجعلها أكبر مستثمر من حيث حجم وعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.

وتنظم المؤسسة التابعة ل«اقتصادية دبي»، أول بعثاتها ضمن برنامج البعثات الترويجية العالمية لعام 2019 إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 9-16 مارس/آذار 2019، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع واحدة من أهم القوى الاقتصادية العالمية وفتح أسواق جديدة. ومن المقرر أن تزور البعثة مدينتي لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا ودينفر في ولاية كولورادو.

وتركز البعثة على الترويج للفرص والمزايا المهمة المتاحة في السوق المحلية في القطاعات التي تسهم في تحقيق مستهدفات في استراتيجية دبي الصناعية 2030 مثل قطاعات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الطيران وعلوم الحياة الطبية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية وغيرها من السلع الأساسية سريعة الحركة.