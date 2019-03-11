12 مليار دولار «إدارة المرافق» بالإمارات 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تسعى «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» «ميفما»، لتوحيد معايير الشركات العاملة بالقطاع للعمل، بهدف تسهيل دخولها في مناقصات المشاريع الخليجية الكبرى، لاسيما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وقال جمال لوتاه، رئيس «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» في تصريحات على هامش انطلاق أعمال المؤتمر السنوي ل«جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق ميفما كونفكس - 2019»، في دبي صباح أمس: تستأثر دولة الإمارات بنحو 12 مليار دولار من حجم قطاع إدارة المرافق في الخليج العربي المتوقع أن يصل إلى نحو 40 مليار دولار خلال عام 2020.

وأضاف لوتاه، على مستوى دولة الإمارات، رفعت شركات إدارة المرافق الكبرى في الدولة توصيات إلى المجلس الوطني الاتحادي لتوحيد معايير تدريب العاملين بالقطاع على مستوى الدولة، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها في القطاع.

Advertisements

وتابع: النمو المتوقع في القطاع العام الجاري يتراوح بين 10 و 15 %، مدفوعاً بقرب «إكسبو 2020 - دبي» ودخول عشرات من المنشآت والمشاريع العقارية إلى السوق المحلي.

وأشار لوتاه إلى أن خدمات إدارة المرافق في الإمارات شهدت تراجعاً بنسبة بين 5 و7% العام 2018، متوقعاً استمرار تراجع أسعار الخدمات العام الجاري، بما يتماشى مع حركة السوق وحسب تقديم المطورين العقاريين الكبار في الدولة تخفيضات بهدف استقطاب المشترين أو المستأجرين.

وأوضح لوتاه أن أسعار الخدمات ترجع بالأساس إلى العرض والطلب ونوع المنشأة أو المبنى والمواصفات والمعايير التي يتم تطبيقها في المباني الكبيرة أو الصغيرة وخاصة ما يتعلق بالخدمات المتعلقة بأمن وسلامة المباني وخدمات إدارة الطاقة.

من جانبه قال عايض القحطاني، عضو مجلس إدارة «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»: إن قطاع إدارة المرافق الخليجي وصل إلى مرحلة النضج، من حيث اتضاح المعايير التي تحكم القطاع، مشيراً إلى أن «الجمعية» تضم حالياً بعضويتها أكثر من 450 شركة، فيما ضمت نحو 80 شركة جديدة العام 2018.