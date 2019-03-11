«أبوظبي الإسلامي» أفضل ممول بالقطاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة «أفضل ممول إسلامي» خلال حفل توزيع جوائز تمويل التجارة الدولية لعام 2019. وتأتي الجائزة تقديراً لريادة المصرف في مجال تمويل المشاريع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تؤكد الدور المهم الذي يقوم به في تمكين الشركات على اختلاف أحجامها من تحقيق الاستفادة المثلى من معاملات التمويل التجاري.

وتُمنحُ جوائز تمويل التجارة الدولية كل عام للمصارف ومنظمي صفقات التمويل التجاري الذين قدموا إسهامات جوهرية في تعزيز التدفقات العالمية للأعمال والتجارة. وتتولى لجنة من الخبراء المتخصصين في التجارة اختيار الفائزين بعد مراجعة ترشيحاتهم بشكل مستقل وفق سلسلة من المعايير القياسية.

وتعليقاً على الفوز بالجائزة، قال هيثم المعايرجي، الرئيس العالمي لقطاع التعاملات المصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «ندرك في مصرف أبوظبي الإسلامي الإقبال المتزايد على حلول التمويل التجاري الإسلامي من قطاع المؤسسات بمختلف أحجامها. ولتلبية هذا الطلب، قمنا بضخ استثمارات مكثفة في حلولنا الخاصة بإدارة النقد والتجارة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما نجحنا في طرح تكنولوجيا رائدة ضمن قطاعنا لتحسين تكلفة وسهولة الوصول إلى حلول ومنتجات تمويل التجارة التي نقدمها. ويتمتع المصرف بعلاقات تعاون مع شبكة واسعة من بنوك المراسلة، ما يساعده في اختصار دورة رأس المال العامل للشركات لتقليل المخاطر ودعم نمو أي نوع من الأعمال بدءاً من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وصولاً إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة. ويمثل فوزنا بهذه الجائزة شهادة على جهود فريق العمل في المصرف والذي يواصل الارتقاء بمزايا وإمكانات تمويل التجارة الإسلامي».