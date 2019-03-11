لقاءات ثنائية بين رجال أعمال مصريين ويابانيين لبحث التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى القاهرة اليوم الاثنين لقاءات ثنائية بين رجال أعمال مصريين ووفد الشركات اليابانية الذى يزور مصر حاليا، وهذه اللقاءات تأتى على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصرى اليابانى.

وعقد المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة، لقاء مع وفد رجال الأعمال اليابانيين والذى يزور القاهرة حالياً للمشاركة بالمؤتمر الحادى عشر لمجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك ومنتدى الاستثمار المصرى اليابانى، وحضر اللقاء ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة ومحمد أبو العينين نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، وساتوشى أوزاوا رئيس جمعية الأعمال اليابانية المصرية، وهيرويوكى إيشيجى رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، والمهندس حسام عبد العزيز مستشار الوزير لشئون الصناعة.

وقال ماساكى نوكى، سفير اليابان بالقاهرة، إن بلاده حريصة على تعميق أواصر الصلة مع مصر على مختلف الأصعدة وفى كل المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال اليابانى يلمس التغيير الإيجابى الذى يشهده الاقتصاد المصرى حالياً بما يسهم فى تحفيز المستثمر اليابانى لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى والتوسع فى المشروعات الحالية.

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وأشار نوكى إلى أن اليابان تسعى للتوسع فى قارة أفريقيا من خلال مصر خاصةً فى ظل ترأسها للاتحاد الأفريقى العام الحالى الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات اليابانية الأفريقية فى مختلف المجالات خاصةً فى مجال إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة تصب فى صالح كل الأطراف، لافتا إلى أن وفد الشركات اليابانية الذى يزور القاهرة حالياً يضم مختلف القطاعات الإنتاجية بعضها لديه استثمارات بالفعل فى السوق المصرى والبعض الآخر لديه اهتمام كبير بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بهذا السوق الواعد.

وأكد ساتوشى أوزاوا، رئيس جمعية الأعمال اليابانية المصرية حرص اليابان، زيادة عدد الشركات اليابانية العاملة فى مصر والتى يبلغ عددها 50 شركة فقط، حيث ترغب الشركات اليابانية المرافقة للوفد فى تحديد المجالات التى يمكنها ضخ استثمارات صناعية فيها بالسوق المصرى.

ومن ناحيته أشار هيرويوكى إيشيجى، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" إلى حرص الهيئة على نقل خبراتها للحكومة المصرية فى مجالات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصةً وأن 99.7% من قوام الاقتصاد اليابانى قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى دعم هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" لكل المبادرات التى يمكن إقامتها بين الجانبين المصرى واليابانى والتى من شأنها زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأضاف إيشيجى أن جيترو تتمتع بخبرات طويلة فى مجال تنمية الصادرات اليابانية مع كافة دول العالم، حيث يمكن تقديم المساعدة لمصر فى مجال تنمية وترويج الصادرات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، خاصةً أن هناك توجها ملحوظا لدى القيادة السياسية المصرية لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.