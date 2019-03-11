شكرا لقرائتكم تراجع مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 21:09

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 8 في المئة الى 28 مليون دينار في مقابل 26 مليونا لليوم السابق فيما صعدت الكمية المتداولة بنسبة 3 في المئة الى 164 مليون سهم في مقابل 159 مليونا، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة الى 4723 صفقات في مقابل 5496 صفقة بنسبة 14 في المئة.



Advertisements

وعلى رغم ارتفاع السيولة، ألا أن مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة سجلت تراجعا بنسب محدودة، وتراجع مؤشر السوق الاول بنسبة بلغت 0.37 في المئة تعادل 20 نقطة هبوطا الى مستوى 5577 نقطة في مقابل 5597 نقطة اليوم السابق، وتراجع مؤشر السوق الرئيس 0.49 في المئة تعادل 23 نقطة الى 4751 نقطة في مقابل 4775 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام 0.40 في المئة تعادل 21 نقطة هبوطا الى 5288 نقاط في مقابل 5310 نقاط لليوم السابق.

وحل سهم «ميزان» في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 5.45 في المئة، وصولاً إلى 464 فلس، من تداول 1.08 مليون سهم، بلغت قيمتها 480 الف دينار، نُفذت من خلال 68 صفقة.

وسجل سهم «وطني» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 1.09 في المئة، وصولاً إلى 905 فلس، من تداول 3.98 مليون سهم، حققت بها أكبر سيولة متداولة بلغت 3.6 مليون دينار، نُفذت من خلال 297 صفقة.

وحقق سهم «بيتك» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 3.3 مليون دينار، تراجع سعره خلالها بنسبة 0.94 في المئة الى 630 فلس، جاءت من تداول 5.2 مليون سهم.