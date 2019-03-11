شكرا لقرائتكم "العقارات" أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 21:05

أنهت 46 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات اليوم (الاحد) على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 19 شركة من أصل 41 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركات، واستقرت شركة واحدة ، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 554 بليون ريال بخسارة 2.4 بليون نسبتها 0.43 في المئة.



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وبالنظر الى الإجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 8.4 في المئة الى 203.4 مليون ريال في مقابل 222 مليونا لليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 3.4 في المئة الى 7.2 مليون سهم، في مقابل 7.4 مليونا لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 4489 صفقة في مقابل 5839 بتراجع 23 في المئة.

وانهى المؤشر العام للبورصة تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.12 في المئة تعادل 12 نقطة هبوطا الى 9769 نقطة في مقابل 9781 نقطة الجلسة السابقة ، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 5.2 في المئة.

وسجل قطاع العقارات أكبر خسارة بين القطاعات، بنسبة بلغت 2.3 في المئة الى 2048 نقطة، تلاه مؤشر المصارف الهابط 0.53 في المئة الى 3663 نقطة، ثم مؤشر جميع الاسهم بخسارة 0.51 في المئة الى 2979 نقطة، وسجل مؤشر التأمين أقل خسارة 0.06 في المئة.

في المقابل ارتفع مؤشر الاتصالات بنسبة 1.81 في المئة الى 912 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات بزيادة نسبتها 0.73 في المئة الى 7211 نقطة.