شكرا لقرائتكم 19 مليون دينار خسارة الأسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 6 ساعات في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 21:00

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الأحد) على تراجع بلغت 0.22 في المئة تعادل 3.08 نقطة، هبوطا الى مستوى 1405.84 نقطة في مقابل 1408.92 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 5.13 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 0.07 في المئة ما يعادل 0.61 نقطة الى 819.79 مقابل 819.18 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارته المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 0.40 في المئة.



وبلغت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" 1.45 مليون سهم بلغت قيمتها 371 الف دينار، نفذت من خلال 67 صفقة.

وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 14 شركة، ارتفعت شركات، وتراجعت شركة واحدة، واستقرت 11 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.53 بليون دينار بخسارة 19 مليون دينار نسبتها 0.22 في المئة

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وعاود قطاع الخدمات تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 261 الف دينار بحريني، شكلت 51 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 566 الف سهم، نفذت من خلال 34 صفقة.

وجاء سهم البنك الاهلي المتحد في صدارة أسهم البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 156 الف دينار، نسبتها 31 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 507 الاف سهم، نُفذت من خلال 9 صفقات.

وحل سهم أي بي إم ثانيا بقيمة أسهم متداولة بلغت 136 الف دينار، نسبتها 27 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 136 ألف سهم.