شكرا لقرائتكم "الخبير المالية" تستحوذ على 3 مشاريع تعليمية في السعودية والإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 8 ساعات في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 10 مارس 2019 / 17:53

أعلنت "الخبير المالية" الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، اليوم (الأحد)، أنها استحوذت بنجاح على كامل حصص الملكية في كل من "شركة مدرسة كابيتال" في مدينة دبي و"شركة العزيزية للتعليم والتدريب" في مدينة الخبر، و90 في المئة من حصص ملكية "شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب" في الرياض، وذلك من خلال صندوقيها "صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي-2" و"صندوق الخبير للملكية الخاصة التعليمي-3".



وتشكل هذه الاستحواذات المكونات الأولية لـ "محفظة الخبير التعليمية" ("المحفظة")، والتي ستستهدف الاستحواذ على مؤسسات تعليمية عالية المستوى في المملكة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي . وتهدف "الخبير المالية" من خلال هذه المحفظة إلى تطوير بيئة تعليمية تستهدف التحصيل العلمي والمعرفي بمعايير عالية الجودة تدار من قبل فريق إدارة يتم اختيارهم بعناية ومهنية فائقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الخبير المالية" أحمد غوث، أن هذه الاستحواذات في شركات تعليمية عالية المستوى تعزز من قدراتنا في تنمية وإثراء القطاع التعليمي والمعرفي من خلال محفظة الخبير التعليمية التي تعكس جهودنا المستمرة للاستثمار في الشركات والقطاعات الحيوية الواعدة، لا سيّما قطاع التعليم الذي يتمتع بأسس ومحفزات اقتصادية قوية".

وشملت الاستحواذات شركة "العزيزية" وهي مدرسة خاصة تأسست منذ أكثر من 35 عاماً في حي قرطبة في مدينة الخبر بالسعودية بقدرة استيعابية حوالى 2000 طالب. و"مدرسة كابيتال" الخاصة في دبي في الإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 2300 طالب. وأخيراً شركة " التنمية" التي تأسست في العام 2005، وتدير خمسة مدارس في مدينة الرياض بقدرة استيعابية إجمالية تبلغ 7 الآف طالب ضمن 11 مجمع مدرسي.