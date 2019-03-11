شكرا لقرائتكم خبر عن من العام للعام تراجعات مستمرة.. تعرف على رحلة هبوط "التضخم" خلال 19 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ شهر نوفمبر 2017 وبدأ معدل التضخم السنوى فى التعافى من آثار قرار تحرير سعر الصرف التى لحقت به على مدار الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017، حيث انتقل المعدل فى هذا الشهر إلى خانة العشرينات بعدما ظل فى خانة الثلاثينات لمدة 10 أشهر.

شهد "مؤشر قياس الأسعار" تراجعات متتالية نقلته من خانة الثلاثينات والتى كان وصل إليها عقب قرار "التعويم" الذى تم فى نوفمبر 2016، إلى خانة العشرينات بدءا من شهر نوفمبر 2017، ثم إلى خانة العشرات ابتداءا من شهر يناير 2018.

Advertisements

بدأت رحلة هبوط معدل التضخم من شهر أغسطس 2017، ورغم انه كان لا يزال فى خانة الثلاثينات خلال هذا الشهر، إلا أنه شكل تراجعا مقارنة بمعدل التضخم السنوى لشهر يوليو السابق له، مواصلا هذا التراجع حتى انتقل إلى خانة العشرينات ابتداءا من شهر نوفمبر 2017، ثم إلى العشرات ابتداءا من يناير 2018.

وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، على مدار الفترات الماضية ضمن نشراته لقياس أسعار السلع الاستهلاكية، والتى كان آخرها المعلن أمس الأحد عن معدل التضخم لشهر فبراير 2019، يقدم ”الخليج 365” رحلة هبوط معدل التضخم على المستوى السنوى "مقارنة شهر بمثيله من العام السابق"، لكل شهر من أشهر الفترة "أغسطس 2017- فبراير 2019".

رحلة هبوط "التضخم السنوى" التى بدأها فى أغسطس 2017 بمعدل 33.2% حتى وصل إلى 13.9% فى فبراير 2019..