شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية: بورصة برلين شهدت طفرة فى أساليب الترويج للسياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ختام بورصة برلين للسياحة itb وصف وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، المشاركة المصرية هذا العام بالناجحة، لافتا إلى أن هذا العام المشاركة اختلفت بشكل كبير عن الأعوام السابقة وظهر الجناح المصرى بشكل يليق بالمقصد السياحى المصرى وتنوعه وتفرده وسط المقاصد المنافسة.

وقال عاصم لـ"الخليج 365" إن مشاركة مصر تفوقت هذا العام فى الجانب الترويجى، حيث شهدت البورصة للمرة الأولى عملية ترويج كبيرة للسياحة المصرية بأساليب لم تكن تتم فى السابق، قائلا: "المعرض كان ناجح بامتياز هذا العام وتم عقد عدد من اللقاءات مع منظمى الرحلات حول العالم سواء مع الوفد الرسمى برئاسة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أو مع الشركات والفنادق المشاركين فى البورصة".

وعدّد عاصم وسائل الترويج الجديدة التى تم اللجوء لها هذا العام، فى مقدمتها "البوفية المصرى" الذى تمت إقامته على هامش الجناح المصرى وضم الأكلات المصرية المعروفة، وهو الأمر الذى جذب وسائل الإعلام الألمانية والعالمية المشاركة فى البورصة، مشيرا إلى أن البوفية تم تجهيزة بالتعاون بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية.

كذلك أشار عاصم إلى وضع البنر الخاص بالترويج للسياحة المصرية على التاكسيات فى برلين، والذى كان مقترح جيد وعمل على الترويج فى كامل المدينة، كذلك اللافتات عن المتحف المصرى التى تم وضعها فى شوارع برلين وفى محيط المعرض، فضلا عن وضع شعار المتحف على تذاكر دخول البورصة.

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وأشار إلى أن الاتحاد شارك بقوة فى الترويج للسياحة المصرية خلال المعرض، مشيدا بالديكور الذى ظهر به الجناح المصرى والذى كان مختلف عن أى عام سابق، خاصة أن الاتحاد كان له دائما ملاحظات عن الحجم والتجهيزات، فى حين هذا العام كان الوضع مختلف.

وشهد اليوم الجناح المصرى المشارك ببورصة ITB إقبالا كبيرا من قبل الجمهور والزائرين، وكان فى استقبال ضيوف الجناح الشباب المصرى من الطلبة والدارسين المقيمين بألمانيا وأبناء الجالية المصرية بألمانيا الذين استعانت بهم الوزارة لأول مرة فى الجناح المصرى وقدموا الهدايا التذكارية المصرية للزوار.

وقد لاقت الأنشطة التفاعلية التى يقدمها الجناح المصرى إعجابا كبيرا من الزائرين، كما لاقى الطعام والموسيقى المصرية إقبالا كبيرا، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والترفيهية منها كتابة الاسماء بالهيروغلفية، والتقاط الصور التذكارية بالجناح.

وأشاد زوار الجناح اليوم بما قدمه الجناح المصرى، خاصة تقنية الـ virtual reality ونظارات ثلاثية الأبعاد التى تمكنهم من معايشة تجربة تفاعلية يرون من خلالها المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر وجبال سيناء.