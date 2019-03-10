شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات ينظم 8 بعثات لأفريقيا.. وزيارة لزامبيا وجنوب أفريقيا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن شريف الجبلى، رئيس لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية، أنه من المقرر سفر بعثة تتكون من 15شركة مصرية إلى دولتى زامبيا وجنوب أفريقيا الأربعاء المقبل، لبحث أوجه التعاون الاقتصادى، وتستمر الزيارة خلال الفترة من 13– 21 مارس الجارى.

وقال الجبلى فى مؤتمر صحفى اليوم، الأحد، للإعلان عن تفاصيل زيارة الوفد بحضور سفيرى الدولتين، أنه من المستهدف تنظيم بعثات لعدد 6 – 8 دول أفريقية خلال عام 2019 الجارى، مؤكدا أن أهمية دولتى زامبيا وجنوب أفريقيا بالنسبة لمصر، ليس فقط على جانب توفير أسواق تصديرية للسلع المصرية، وإنما أيضا على جانب الاستثمارات، بعد النجاح الذى حققته زيارات رواندا وتنزانيا ورواندا وأوغندا العام الماضى.

وفى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أشار الجبلى إلى أن إنشاء مصنع للأسمدة فى تنزانيا طبقا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال الزيارة التى تمت فى نوفمبر الماضى، لم يبدأ حيز التنفيذ حيث يجرى عمل دراسة الجدوى الخاصة بالموضوع، كما يحتاج التنفيذ للعديد من الإجراءات، ولم يحدد إطار زمنى لبدء التنفيذ.

وبالنسبة لزيارة الوفد الحالى إلى جنوب أفريقيا وزامبيا، أوضح الجبلى أن الشركات المشاركة تعمل بعدد من القطاعات الصناعية، منها الغذائية، والمعدنية، ومواد البناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكيماوية، والطباعة والتغليف.

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وأكد الجبلى أنه لم يعد هناك صعوبة ومشاكل فى النقل واللوجستيات فى منطقة شرق أفريقيا التى يتم التوجه إليها، فى ظل وجود ميناء دار السلام فى تنزانيا، ومومباسا فى كينيا، ولكن هناك صعوبة فى غرب أفريقيا، لافتا إلى أن أولوياتنا حاليا فى الشرق.

وقال الجبلى أننا فى حاجة إلى مزيد من هذه البعثات والزيارات والمشاركة فى معارض بدول القارة، ثم إنشاء شركات هناك حتى ننجح فى العمل بالقارة، وحول الشركة التى يعتزم مستثمرون مصريون تأسيسها فى تنزانيا لتسهيل تصدير البضائع إلى هناك، أشار الجبلى إلى أنه جارى الانتهاء من إجراءاتها.