شكرا لقرائتكم خبر عن "WE" راعى رئيسى للبعثة المصرية بالأولمبياد الخاص فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "أبطالنا قد التحدى"، تشارك البعثة المصرية فى بطولة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والمقامة فى دولة الإمارات العربية خلال الفترة من 14 الى 21 مارس 2019، وذلك برعاية المصرية للاتصالات we، كما ىتشارك البعثة المصرية هذا العام بـ 69 لاعبا ضمن 7000 لاعب ولاعبة من 170 دولة حول العالم، يتنافسون فى 14 لعبة مختلفة خلال البطولة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات " إن التزام الشركة الدائم بالوقوف خلف أبطالنا من ذوى القدرات الخاصة المشاركين ضمن البعثة المصرية فى دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص يأتى تأكيداً على الدور المتنامى الذى تقوم به الشركة لخدمة المجتمع".

وأضاف حامد: "إن استراتيجية الشركة فى مجال المسئولية المجتمعية ترتكز على عدد من المحاور يأتى على رأسها المساهمة فى دمج ذوى القدرات الخاصة فى نسيج المجتمع المصرى من خلال تأهيلهم رياضيا ونفسيا ومهنيا وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بحيث يستطيعوا تمثيل مصر فى كافة المحافل الرياضية الاقليمية والدولية"، معربا عن تمنياته وجميع العاملين بالمصرية للاتصالات بالتوفيق للأبطال المشاركين فى البطولة، وإحراز العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة فى هذا الحدث الرياضى الهام .

و المصرية للاتصالات WE هى الراعى الرئيسى للأولمبياد الخاص المصرى، وقد ساهمت المصرية للاتصالات بالتعاون مع الأولمبياد الخاص المصرى فى إنشاء عدد 5 مراكز تأهيل مهنى لتدريبهم على الأعمال الحرفية اليدوية والأعمال المكتبية فى 5 محافظات مختلفة ليكونوا أيضا فاعلين ومنتجين مدمجين فى نسيج المجتمع المصرى.