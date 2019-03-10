شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط البنك الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.22% خاسراً عدد 3.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1405.84 نقطة.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 1.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 371 ألف دينار بحرينى.
وقاد التراجع، قطاع البنوك التجارية بنسبة 16.26% بضغوط هبوط بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.42%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 5.27% مدفوعة بسهم عقارات السيف بنسبة 0.89%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط البنك الوطنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.