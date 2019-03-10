شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسرا 16.38 نقطة، ليغلق عند مستوى 2578.14 نقطة.

وبلغت أحجام التداول، بختام تعاملات اليوم 81.3 مليون سهم، محققة ما قيمته 130.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1161 صفقة لـ 30 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 17 سهما، واستقر 8 أسهم.

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وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.22%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.56%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.40%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دار التكافل بنسبة 3.09%، ثم شركة سوق دبى المالى بنسبة 1.65%.