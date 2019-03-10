شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: رئيس الوزراء يخصص جزءا كبيرا من وقته لإصلاح الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف معيط، أن الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يخصص جزءا كبيرا من وقته لإصلاح الاقتصاد الهيكلى حتى يشعر به المواطن المصرى.

وردا على حديث أحد النواب عن تساؤلات المواطنين في الدوائر عن نتائج الإصلاح الاقتصادى، قال وزير المالية: "قولهم الكهرباء كانت بتقطع 12 ساعة، ومصر مكنش معاها فلوس تعالج بيه فيرس سى، أنا لفيت البلد منذ سنوات علشان أجمع 15 مليون دولار واتصلت بالمهندس إبراهيم محلب قلت ليه مفيش فلوس نجيب علاج فيروس سى".

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وأضاف معيط: "كان هناك كارثة بالفعل، لكن الوضع تغير، وتحولنا من التركيز على الحفاظ على الدولة للتنمية الآن، وتحسين مستوى معيشة المواطن، ورفع دخله وزيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، أمال إيه اللى رجع مرسيدس، وإيه اللى خلى 3 شركات منسوجات عالمية تفكر في العودة مرة أخرى لمصر بعد أن خرجت من السوق، إلا أن الاقتصاد تحسن، مين اللى كان هيجيلك والكهرباء كانت بتقطع 12 ساعة".

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لكل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المقدمة من النائب محمد أحمد إسماعيل، بشأن برنامج الطروحات ووقت طرح الأسهم وسياسة تسعير الأسهم ومدى الانخفاض الذى صاحب الأسعار، وبشأن ما تم عرضه من برامج الطروحات ومدى جدوى تلك البرامج.