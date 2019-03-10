الشركة الأولى للتطوير العقاري تطلق مبيعات مشروع "أجدان رايز" في مدينة الخُبر بالسعودية

الرياض - الخليج 365 :

أعلنت الشركة الأولى للتطوير العقاري، عن اطلاق عمليات البيع في مشروعها العقاري المتميز "أجدان رايز"، وذلك خلال أقيم مؤخراً في مركز مبيعات أجدان في كورنيش الخُبر.

ويعد برج "أجدان رايز" معلماً حضرياً ومعمارياً متميزاً على واجهة الخُبر البحرية، حيث يمتد على مساحة 6826.5 متر مربع ويبلغ ارتفاعه 130 متراً، ويضم 187 وحدة سكنية فاخرة تتنوع ما بين شقق البنتهاوس وشقق الدوبلكس والشقق الفاخرة بغرفة وغرفتي نوم وبأحجام ومساحات مختلف وإطلالات خلابة على مياه الخليج العربي. كما يحتوي المشروع على مسابح داخلية وخارجية وسبا وناديين صحيين، كما يحيط بالمشروع 9 قاعات سينما داخلية وقاعة للاحتفالات والاجتماعات، فضلاً عن فندق خمس نجوم ومحلات تجارية.

يقدم "أجدان رايز" لقاطنيه خدمات رفيعة المستوى، بما في ذلك خدمات الأمن والمراقبة الإلكترونية على مدار الساعة، وخدمات الصيانة، وخدمات تنسيق الحدائق، فضلاً عن 268 موقف للسيارات في الدور السفلي والأدوار الثلاثة الأولى، إلى جانب مصاعد فائقة السرعة وغرف للسائقين.

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وقال سعادة المهندس محمد العتيبي، الرئيس التنفيذي للشركة الأولى: "يعكس مشروع "أجدان رايز" رؤيتنا المستقبلية في مجال التطوير العقاري، حيث يتميز بهندسته المعمارية الفريدة ويتماشى مع أسلوب الحياة العصرية ، كما أنه يحتوي على كافة وسائل الراحة والاستجمام، ما يجعله خياراً فريدا للسكن والاستمتاع بجودة الحياة. ويقع المشروع في مكان استثنائي على واجهة الخُبر البحرية، ما يؤهله لأن يكون وجهة مثالية للراغبين في العيش ضمن بيئة سكنية راقية تطل على مياه الخليج العربي. ومن خلال هذا المشروع الفريد فإننا نقدم صرحاً حضارياً لمدينة الخُبر يعزز من جودة

الحياة فيها، ويسهم في دعم نمو القطاع العقاري من خلال الخيارات السكنية التي يقدمها كجزء من واجهة اجدان البحرية.كما نسعى لأن نكون أحد روافد الإبداع التنموي".

يذكر أن "الشركة الأولى" تقوم حالياً بتنفيذ مشروع واجهة أجدان البحرية على كورنيش مدينة الخُبر، حيث يتكون هذا المشروع العقاري الرائد من 5 عناصر رئيسية هي؛ برج "أجدان رايز" السكني الفاخر، وقرية التسوق "أجدان ووك"، و"سينما أجدان" و"فندق أجدان" من فئة خمس نجوم، بالإضافة إلى المرافق العامة، حيث سيسهم المشروع في تطوير مدينة الخُبر لتكون واحدة من أكثر الوجهات البحرية التي تتميز بجودة الحياة في مجتمع حيوي ووطن طموح.