شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق منخفضًا عند 8465.75 نقطة والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.
كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 32.01 نقطة ليقفل عند مستوى 3766.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 1.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 71 ألف سهم تقاسمتها 199 صفقة.
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