“الإسكان التنموي” يطلق منصة إلكترونية لشركائه من الجمعيات الأهلية

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أطلق برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان منصة إلكترونية متخصصة للربط بين البرنامج وشركاؤه في الجمعيات الأهلية في مختلف مدن ومناطق المملكة، بهدف تسهيل الوصول للأسر الأشد حاجة المسجلة في الجمعيات الأهلية من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وسرعة تلبية احتياجها من خلال توفير المسكن المناسب، وكذلك لضمان عدم الازدواجية في تقديم الخدمات للأسر المسجلة في الجمعيات الأهلية.

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وأوضح برنامج “الاسكان التنموي” في بيان صحفي اليوم, بأن الخدمات التي تقدمها المنصة الجديدة تسهل لشركائها من الجمعيات الخيرية عملية التحقق من مستحقي الدعم السكني في الإسكان التنموي، والتعرف على حالة الضمان الاجتماعي للأسرة المستفيدة، وذلك من خلال التكامل المباشر مع خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تتيح المنصة إمكانية دخول الجمعيات لحسابها في المنصة والوصول إلى حالات الدعم الممنوحة لمستفيديها بالتفصيل دون الحاجة لإعداد دراسة حالة، إضافة إلى تمكين الجمعيات من تسجيل المشاريع الاسكانية التي تنفذها لمستفيديها.

ونوه البرنامج أن التسجيل في المنصة من قبل الجمعيات الأهلية متاح لجميع الشركاء، لافتاً إلى أن أهمية المنصة تأتي من كونها تسهل على الجمعيات تحديد مستوى الاحتياج ضمن النطاق الجغرافي لعملها، وتقديم الخدمة بشكل أفضل، ويمكن للشركاء زيارة المنصة من خلال الرابط https://tanmawi.housing.sa/ .

يذكر أن برنامج الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم وقدراتهـم المادية. ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة، فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 200 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها باختيار المسكن ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.