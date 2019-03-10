وزيرا الاستثمار وقطاع الأعمال يفتتحان مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت» الرابع 19 مارس

يفتتح كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الرابع 2019Portfolio Egypt ، تحت عنوان “فرص تؤرقها المخاطر”، يوم 19 مارس الجاري.

ويشارك في أعمال المؤتمر محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويهدف المؤتمر لإلقاء الضوء على الفرص المتاحة للأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت أبرز وجهات الاستثمار في الوقت الراهن، وتجلى ذلك بقوة في محاولات توسع الكيانات القائمة وظهور أخرى جديدة بالسوق المحلية، بالتوازي مع سن قواعد وتشريعات تعزز من فرص النمو هذا القطاع.

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يتحدث في المؤتمر مجموعة واسعة من قيادات بنوك الاستثمار وشركات التأمين والخدمات المالية غير المصرفية، والشركات المقيدة بالبورصة، من بينهم منى ذوالفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وشريف سامى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الاصول والاستثمار، وباسل الحيني رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، وجمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم،ومصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، وفاضل مرزوق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الجيزة للغزل والنسيج، وراضي الحلو العضو المنتدب لشركة أرقام كابيتال- مصر للاستثمارات المالية.

ويتحدث بالمؤتمر الدكتور عادل منير أمين عام الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وحامد مبروك الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة “وليس تاورز واتسون” لوساطة التأمين والإعادة، وبيتر مجدي العضو المنتدب لشركة “ثروة” لتأمينات الحياة.

ويشارك أيضًا كل من حاتم سمير الرئيس التنفيذي لشركة “جلوباليس” للتأجير التمويلي، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس فاينانس، وعمرو أبوعش رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سندة للتمويل متناهي الصغر، وحسام هيبة العضو المنتدب لشركة فيتاس- مصر للتمويل متناهي الصغر.

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