شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم البحرين للاتصالات السلكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا عدد 0.54 نقطة ليصل إلى مستوى 1409.46 نقطة.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 212 ألف سهم، بقيمة قدرها 104 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاعات، قطاع الخدمات بنسبة 4.13% مدفوعا بسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%.
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