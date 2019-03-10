الاقتصاد

ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم البحرين للاتصالات السلكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا عدد 0.54 نقطة ليصل إلى مستوى 1409.46 نقطة.

 

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وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 212 ألف سهم، بقيمة قدرها 104 ألف دينار بحرينى.

 

وقاد الارتفاعات، قطاع الخدمات بنسبة 4.13% مدفوعا بسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%.

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