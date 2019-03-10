شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: صندوق النقد يفتخر بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ناجح مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرض صندوق النقد الدولى عبارة عن 6 شرائح انتهى منها 5 ويتبقى مراجعة أخيرة، مؤكدا أنه لم تتعطل شريحة واحدة، لافتا إلى أن ذلك يُعد ترجمة لتنفيذ البرنامج المتفق عليه.

وتابع الوزير قائلا: "مسحيل صندوق النقد يصرف حاجة إلا فى حالة استيفاء البرنامج، والصندوق نفسه يفتخر بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ناجح بالتعاون مع الحكومة المصرية، أعاد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فى مصر".

وأوضح معيط أن صندوق النقد الدولى لا يجامل الحكومة المصرية فى تقاريره، قائلا: "إحدى الدول الخليجية نزلت سوق السندات غطت من 3.5 إلى 4 مليارات، إحنا فى نص ساعة تم تغطية 3 مليارات، وعلى الساعة 3 بقوا 15 مليار، والساعة 4 أصبحوا 21.5 مليار".

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وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة طلب الإحاطة الموجه للدكتور محمد معيط وزير المالية، المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولى، فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات.