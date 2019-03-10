شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا العام والسوق الأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام، بنسبة 0.04% خاسرا عدد 2.260 نقطة، ليصل إلى مستوى 5307.44 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% خاسرا عدد 5.450 نقطة، ليصل إلى مستوى 5591.92 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% رابحا عدد 4.310 نقطة ليصل إلى مستوى 4779.02 نقطة.

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وجرى التداول، بمستهل التعاملات على 85 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار كويتى عبر 2097 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة، بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.89%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "بيت الطاقة"، على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.45%، تليه التعمير بنسبة 6.13%، ثم رماية بنسبة 5.96%، فيما تصدر سهم "متنزهات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.31% ثم سنرجى بنسبة 6.83%، ثم تنظيف بنسبة 5.81%.