الاقتصاد

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.2% رابحا عدد 16.82 نقطة ليصل إلى مستوى 8495.98 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.08% خاسرا 2.87 نقطة ليصل إلى مستوى 3731.55 نقطة.

  

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية، بمستهل التعاملات 18.6 مليون سهم بقيمة 350.8 مليون ريال، وارتفعت أسهم 68 شركة، فيما تراجعت 76 شركة. 

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وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.54%، وقطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.12%، ثم قطاعى الطاقة والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.08%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، فقطاعى الإعلام والترفيه والسلع الكمالية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.27%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.16%.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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