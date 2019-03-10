شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يجتمع مع الوفد المشارك بالبعثة المتجهة لزامبيا وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد السويدى، اجتماعاً، ظهر اليوم الأحد، مع أعضاء الوفد المشاركين بالبعثة المتجهة إلى زامبيا وجنوب أفريقيا.

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ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع، مناقشة آخر المستجدات اللوجستية الخاصة بالبعثة، وذلك بمبني اتحاد الصناعات المصرية.

وكان شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات، كشف عن تنظيم بعثة ترويجية لجنوب أفريقيا وزامبيا خلال الفترة من 13-20 مارس المقبل للترويج للصناعات المصرية بتلك الأسواق وبحث فرص زيادة التعاون الاستثماري والتجارى.