مطار المدينة الأعلى في رضا المسافرين وجدة الأدنى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

فيما حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فبراير الماضي ارتفاعا ملحوظا في نسبة مستوى رضا المسافرين، حيث بلغت 76% بزيادة 3% عن شهر يناير الماضي، ما زال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يسجل نسبا متدنية بلغت 59 %، للشهر الثاني من العام الجاري 2019.

وجاءت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام خلال فبراير 76 %، وهي ذات النسبة لشهر يناير الماضي، في حين ارتفعت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى 78% مقارنة بشهر يناير الماضي، والتي كانت 77%، متصدرا بذلك باقي المطارات.

وبحسب الإحصائية الشهرية للهيئة العامة للطيران المدني، والتي شارك فيها أكثر من 400 ألف مسافر، ارتفعت نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات للمطارات الأربعة مجتمعة خلال فبراير إلى 74% وذلك من 73% في يناير الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية تراجع مؤشر خدمات المطار في مطار جدة 4% لتصل إلى 54% في حين ارتفعت النسبة بمؤشر إجراءات السفر 2% إلى 63% ، كما ارتفعت في مؤشر نظافة المطار 1% إلى 58%.

في المقابل سجل مطار المدينة نسبا مرتفعة في المؤشرات الثلاثة كان أعلاها مؤشر نظافة المطار بنسبة 85% ثم نسبة إجراءات السفر 73% وأخيرا خدمات المطار بنسبة 72%.

وتجري الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

Advertisements

وتصدر الهيئة تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

مستوى الرضا عن خدمات المطارات

تقييمات فبراير 2019

مطار الملك خالد الدولي % 76

إجراءات السفر والخدمات الأرضية 72%

خدمات المطار 65 %

جودة ونظافة مرافق المطار 82%

مطار الملك عبدالعزيز الدولي %59

إجراءات السفر والخدمات الأرضية 63 %

خدمات المطار 54%

جودة ونظافة مرافق المطار 58%

مطار الملك فهد الدولي % 76

إجراءات السفر والخدمات الأرضية 74 %

خدمات المطار % 66

جودة ونظافة مرافق المطار 81%

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي % 78