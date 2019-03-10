شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الصينى لم يعد يتدخل فى سوق النقد الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ البنك المركزى الصينى اليوم الأحد إن البنك توقف عن التدخل فى سوق النقد الأجنبى، وإن سعر صرف اليوان ليس مبعث قلق أساسى عند وضع السياسة النقدية.

وقال يى قانغ محافظ بنك الشعب الصينى، فى مؤتمر صحفى على هامش الاجتماع السنوى للبرلمان، إن الصين لن تستغل أسعار الصرف لتعزيز الصادرات ولا كأداة فى الخلافات التجارية.

وأضاف يى أن الصين ستبقى اليوان مستقرا وستواصل الانفتاح المالى بكل تصميم وفقا لجدولها الزمنى ومتطلبات الإصلاح.