الجمارك: 113.5 مليون ريال حجم واردات المملكة من خشب العود

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

كشفت الهيئة العامة للجمارك أن واردات المملكة من خشب العود «البخور» عبر جميع المنافذ لعام 2018، بلغت 861.706 كجم، بقيمة مالية بلغت 113.496.913 ريالا، فيما بلغت واردات دهن العود لعام 2018، 14.569 كجم، بقيمة مالية بلغت 38.107.582 ريالا.

وأكد مختص أن السوق السعودية الأقوى، والأكثر طلبا ومبيعا للعود ودهن العود على مستوى الشرق الأوسط، إلا أن هناك 3 تحديات واجهت التجار، وأهمها الإجراءات الجمركية في دول المصدر، والغش المحتمل من المصادر، ودخول الأعواد الصناعية بحسب الوطن.

ولفت إلى أن تجارة العود أصبحت مصدرا لبيعها بالجملة لتجار الداخل، وتجار دول الخليج، فالمملكة تستهلك ما يقارب 65% من حجم سوق العود العالمية، مشيرا إلى أن تجار العود يتمركزون في سوق المعيقلية.