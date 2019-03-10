رويترز: مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن النفط فى 10 قطاعات بالبحر الأحمر

رويترز
أعلنت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، اليوم الأحد، عن مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10قطاعات بالبحر الأحمر.
وأضافت الشركة في إعلان نُشر بالصحف المحلية أن آخر موعد لاستلام العروض هو أول أغسطس 2019.
كان اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، فتح الشهية لطرح مزايدات جديدة في مصر.
وانتهت مصر خلال الأعوام الماضية من ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.
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