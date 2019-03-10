الان تتابع تأكيد إماراتي بخفض إنتاج النفط لتحقيق التوازن في السوق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأحد، إن دولة الإمارات ستواصل تخفيض إنتاج النفط الخام بموجب اتفاق بين منتجي النفط إلى أن تصل السوق العالمية إلى التوازن.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون رئيسيون من خارج المنظمة مثل روسيا بخفض إنتاجهم من النفط لتقليص وفرة من المعروض.
وقال المزروعي على تويتر: الإمارات ستستمر في دعم اتفاق خفض الإنتاج التطوعي لدول منظمة أوبك والتحالف من خارجها عن طريق الالتزام التام بحصتها الى أن تصل بالسوق إلى التوازن المنشود.
وأضاف في تغريدة أخرى: التزاماً باتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة أوبك وتحالف الدول من خارجها، أتى التزام دولة الإمارات بحصتها في الخفض لشهر فبراير بنسبة قد تتجاوز حصتها لحرصها على الوصول الى اتزان واستقرار سوق النفط العالمية بأسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيد إماراتي بخفض إنتاج النفط لتحقيق التوازن في السوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.