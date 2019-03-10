الان تتابع الكويت: الأسعار الحالية للنفط جيدة للمنتجين والمستهلكين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الكويت- الخليج 365: نقلت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأحد، عن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل قوله إن الأسعار الحالية للنفط جيدة للمنتجين والمستهلكين. ونقلت الصحيفة عنه قوله إن “الأسعار الحالية جيدة للمنتجين والمستهلكين، حيث أن الدول المستهلكة ترى أن سعر ما بين 60 و70 دولاراً يعتبر سعراً جيداً ومناسباً للجميع”.

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