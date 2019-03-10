هل يمتلك رئيس الوزراء بطاقة دعم؟.. التموين تجيب

كتبت- عايدة رضوان

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن ما قاله في أحد البرامج التليفزيونية بشأن حذف رئيس الوزراء والوزراء من قاعدة بيانات المواطنين الذين تم حذفهم مؤخرا، جرى فهمه على نحو خاطئ.

وأضاف مدكور -في تصريح لمصراوي-، الأحد: "حديثي كان لإيضاح مصطلح الوظائف العليا، قلت أن الحذف يشمل وكلاء الوزراء ومن يعلوهم في التدرج الوظيفي كالوزراء ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في حالة امتلاك أحدهم لبطاقة دعم.

وأوضح مدكور: "غير صحيح أن الوزراء ورئيس الوزراء يمتلكون بطاقات تموينية".

ولفت مستشار وزير التموين، إلى أن عملية تنقية...